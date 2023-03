Edoardo De Laurentiis: “Questo Napoli non molla mai. I risultati premiano il nostro lavoro”

Il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro la Lazio: “Eravamo già convinti di avere un gruppo competitivo, che potesse lottare per il vertice e i risultati penso che siano un premio per il nostro lavoro. Il segreto di questo Napoli? Non mollare mai. Società, squadra e tifosi lottano tutti insieme. Sarri ha lasciato un grande segno, è sempre un piacere ritrovare un amico”.

Foto: Twitter Napoli