EDOARDO BOVE, UN BABY TALENTO ALLA CORTE DI MOURINHO

La linea verde della Roma ieri ha messo in mostra il talento classe 2002, Edoardo Bove. Un centrocampista moderno che ha subito conquistato la fiducia di Josè Mourinho visto che si è aggregato alla squadra ad inizio ritiro. Un giovane interessante, dalle belle prospettive, che ha fatto molto bene nel settore giovanile giallorosso.

Nato a Roma, il 16 maggio 2002, è cresciuto nel quartiere Appio-Latino della Capitale. Sin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il calcio e nella stagione 2012/2013, dopo un provino con la Roma e l’ok di Bruno Conti, si è unito alla squadra giallorossa. Per lui tutta la trafila dall’Under 16 all’Under 17 fino alla Primavera e da questa stagione anche la Prima Squadra. Lo scorso anno, sono arrivate anche le convocazioni in Europa League ( contro Young Boys, CSKA Mosca e Manchester United) e l’esordio in A contro il Crotone.

Una mezzala moderna che può ricoprire tutte i ruoli del centrocampo. Lo scorso anno è stato impiegato 20 volte nella Primavera della Roma guidata da Alberto De Rossi ed ha messo a segno 3 gol e 2 assist. Ha una grande capacità di inserimento ed un’ottima intelligenza tattica, bravo anche tecnicamente: abbina qualità e fisicità, ha ricoperto anche il ruolo di trequartista.

Un gran bel prospetto che, sotto l’ala protettiva di Mourinho, può crescere sempre di più e migliorarsi ulteriormente. Adesso tocca a lui stupire José e guadagnarsi un posto nella rosa giallorossa per la prossima stagione. Il ritiro è un buon palcoscenico per farsi apprezza e le amichevoli anche aiutano il ragazzo nella sua maturazione calcistica. Il futuro è tutto dalla sua parte.

FOTO: Twitter Roma