Ederson: “Vogliamo andare avanti il più possibile in Europa. In campionato guardiamo a una gara alla volta”

Ederson, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Sturm Graz.

Queste le sue parole: “Ci sono tante cose sempre da migliorare. L’ultima volta ha detto che dovevo migliorare offensivamente e ho fatto un po’ di gol. Altre dove ho sbagliato un po’ di lanci, ci sono un po’ di cose da migliorare”.

La tua posizione in campo di permette di esprimerti al meglio? “Quando il mister mi fa giocare davanti mi sono trovato bene. Penso che non c’è bisogno di cambiare tanto”.

I gol sbagliati nel secondo tempo? “Il mister ci dice che dobbiamo stare bene fisicamente. Le occasioni ci sono sempre, non possiamo sempre far gol. L’importante è stare lì, nella loro area. Quando abbiamo più occasioni è meglio perchè siamo sulla strada giusta”.

Sugli obiettivi: “Certamente andare più avanti possibile in Europa. In campionato vogliamo guardare chi ci sta davanti. Ci sono tante partite ma penso che siamo sulla strada giusta. Però, come detto, ci sono tante cose da migliorare. Possiamo giocare più in mezzo con i compagni. Ma questo lo dice molto il mister”.

Foto: twitter Atalanta