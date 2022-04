EDERSON, UNA STELLINA IN ASCESA

Si è svegliata la Salernitana, si è riaccesa una fiamma di passione che potrebbe da qui a poche giornate trascinare i granata alla salvezza. Due vittorie nelle ultime due giornate che hanno permesso ai campani di macinare punti e riagguantare Venezia e Genoa a 22 punti. Tanti gli artefici di questi bei risultati: il rinato Djuric, le parate di Sepe, la leadership di Nicola – da sempre avvezzo a miracoli salvezza -. Un nome, però, spicca su tutti: Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, più semplicemente Ederson.

“Ho agganciato questo Ederson di 22 anni che presto andrà a fare la mezzala in un grande club” disse a gennaio Sabatini, che per il suo acquisto aveva sborsato 6 milioni al Corinthians. Una cifra monstre per il club del neo presidente Iervolino, che ha affidato ciecamente la barca all’ex ds di Roma e Bologna. Qualche errore in sede di mercato è stato fatto, ammissione anche dello stesso Sabatini, ma ad oggi la scommessa Ederson è stata vinta. Il brasiliano pian piano sta prendendo decisamente quota con il calcio italiano. In grado di fare bene entrambe le fasi, a Marassi ha sfruttato la sponda di Djuric per poi sfidare la difesa blucerchiata e superare un incerto Audero con la rete del raddoppio ospite. Ieri uno straordinario assist che ha concesso a Verdi la rete dei tre punti vitali a Udine.

Nato a Campo Grande il 7 luglio del 1999, Ederson è cresciuto nelle giovanili del Desportivo Brasil, esordendo in prima squadra il 22 aprile 2017 in occasione del match di Campeonato Paulista Série A3 pareggiato 1-1 contro l’Inter de Limeira. Nel mercato estivo del 2018 si è trasferito al Cruzeiro, club appena acquistato da Ronaldo il Fenomeno, con cui in due anni totalizza 26 presenze e 2 reti. Nel 2020 il passaggio al più blasonato Corinthians, con cui però non trova grande spazio (16 presenze). Il club, in accordo con la famiglia del calciatore, decide per il trasferimento in prestito al Fortaleza, in cui si ritaglia un ruolo da assoluto protagonista. Su di lui piombano così gli occhi dell’Europa, con Sabatini bravo e veloce a fiondarsi su questo diamante grezzo.

Una stellina sicuramente da tenere d’occhio da qui in avanti e che continuando su questi livelli potrà togliersi grandi soddisfazioni. Oggi la testa è tutta e solamente rivolta alla Salernitana. C’è da inseguire una salvezza sì miracolosa, ma non più così scontata.

FOTO: Sito Salernitana