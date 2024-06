Ederson: “Quando vesti la maglia del Brasile non puoi accontentarti. Si scende in campo per vincere”

Intervistato da AS, Ederson, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato della convocazione alla prossima Copa America con il Brasile e delle ambizioni di quando si indossa la maglia verdeoro.

Queste le sue parole: “Credo che tutti coloro che sono qui oggi avranno le loro opportunità. Qui tutti, fin dai primi allenamenti, sono molto concentrati, sanno qual è l’obiettivo della squadra, tutti sanno l’importanza di vincere, ma c’è anche il problema di riorganizzare la rosa. Siamo in periodo di adattamento con il nuovo allenatore, ma ci sono Vini o Rodry, che sono stati convocati tante volte, così come Danilo, Marquinhos. È importante averli perché sono giocatori che hanno molto peso nel gruppo. Ognuno avrà la sua possibilità, perché sono giocatori molto calmi e molto comunicativi. Quando vesti la maglia del Brasile non puoi accontentarti. Si scende in campo per vincere””.

I tuoi idoli? “Casemiro mi piace molto per la carriera che ha fatto, per la sua capacità di giocare e adattarsi nei grandi club e anche per essere molto importante ovunque sia andato. È sicuramente un giocatore a cui ispirarsi, anche qui nella Seleção. Ha avuto grandi momenti, è la storia della Canarinha. È un giocatore che ammiro molto per la carriera che ha avuto”.

“Quando sono a casa cerco di avere del tempo con mia moglie e mia figlia. Il calcio ti consuma tantissimo ogni giorno, anche durante l’allenamento c’è anche pressione. Dipende se sei in finale, come noi, o se giochi più di una competizione. Ti consuma molto di più ogni giorno. Quindi, quando sono a casa, cerco di riposarmi e di prestare attenzione alla mia famiglia. Questo ti dà anche energia positiva, sei felice a casa, ti dà la tranquillità di uscire e dare il massimo. La salute mentale è molto importante”.

Foto: Instagram personale