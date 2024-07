Ederson: “Nessun problema con Ortega. Sono concentrato a lavorare per il ritiro”

Lungo sfogo sui social del portiere brasiliano del Manchester City, Ederson, che ci ha tenuto a chiarire come non ci sia alcun problema con Ortega, suo collega e secondo del club inglese.

Queste le sue parole: “Precisando che la nota pubblicata dal portale The Athletic, ieri, faceva riferimento ad una presunta insoddisfazione da parte mia nei confronti di un collega. È totalmente falso, il presunto giorno riportato è stato, senza dubbio, uno dei giorni più difficili della mia carriera, quando ho subito una frattura che mi ha impedito di gareggiare nella parte finale della stagione e di conseguenza, anche di rappresentare il mio Paese nella Coppa America. Al momento dell’infortunio, il mio pensiero era solo quello di continuare la partita, difendendo il City nella lotta per il titolo vinto, tuttavia l’emozione della partita sarebbe stata superiore alla realtà e, fatalmente, non avrei potuto continuare come mi sarebbe piaciuto a causa dei danni che ha causato. Rimango concentrato sulla preparazione della stagione”.

Foto: Twitter Manchester City