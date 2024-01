Ederson-Juve è solo una fantasia: l’Atalanta non vuole cedere i gioielli

Un nome al giorno leva (forse) il medico di torno, ma crea una confusione pazzesca. Non ci sono margini, lo ripetiamo, perché l’Atalanta venda un gioiello a gennaio. E se accadesse, sarebbe una chiara contraddizione rispetto a una consolidata politica societaria. Non soltanto perché è in corsa su tre fronti, ma anche e soprattutto perché nella sessione di riparazione solitamente non vende i gioielli. Accostare Ederson alla Juve (valutazione tra l’altro molto alta) dopo aver fatto per i bianconeri nomi inglesi, tedeschi e spagnoli per un mese di fila è un esercizio senza senso, anche perché qualcuno va in fibrillazione e magari agisce di “copia-incolla”. È la stessa storia di Koopmeiners al Napoli la scorsa estate: l’Atalanta aveva deciso di sacrificare Hojlund e mai avrebbe ceduto il suo geniale centrocampista, tempo perso. Il discorso vale per Scalvini e anche Ederson: se ne riparlerà, forse, la prossima estate.

Foto: Instagram Atalanta