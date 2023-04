Ederson: “Il rigore non c’era. Toloi tocca prima di testa. Champions? Serve continuità”

Ederson, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo l’1-1 con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Primo tempo atteggiamento troppo passivo? Probabilmente non abbiamo trovato il giusto spazio, Koopmeiners era tornato da poco. Siamo migliorati ed abbiamo trovato il gol, nella ripresa abbiamo giocato bene poi c’è stato l’episodio del rigore che secondo me non ci sta, Toloi ha toccato prima con la testa”.

Il pareggio può tenere vive le speranze per la Champions League? “Difficile parlare ora, ci sono tante partite ancora, se riusciamo a vincere due-tre partite di fila possiamo lottare per qualcosa di più”.

Sta mancando la continuità? “Sì, ma ora nel finale di stagione cambia tutto, tutte le squadre vogliono prendere qualcosa”.

Foto: Instagram Atalanta