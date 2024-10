Ederson: “Fare punti in Champions è sempre positivo, ma la delusione per non aver segnato resta”

Ederson, centrocampista dell’Atalanta, a Sky Sport ha commentato lo 0-0 contro il Celtic di Glasgow.

Queste le sue parole: “È sempre positivo ottenere almeno un punto. Oggi siamo scesi in campo per vincere, ma a volte capita di dominare una partita senza riuscire a segnare. Ci sono partite in cui si fa meno e si vince, ma oggi abbiamo dimostrato un grande spirito difensivo, mantenendo la solidità e la continuità di gioco. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento. La delusione per il gol mancato c’è, ma il punto è importante”.

Foto: Instagram personale