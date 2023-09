Ederson e doppietta di Scamacca, tris dell’Atalanta al Monza (3-0)

Nessun problema per l’Atalanta in casa contro il Monza: 3-0. La formazione di Gasperini sblocca il risultato al 34′ con un gol di rapina di Ederson, che sbroglia una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner dalla sinistra e di un tocco ravvicinato di De Ketelaere. Il Monza riparte con personalità. Ma Gianluca Scamacca raddoppia le marcature sul fronte opposto: altro bel cross dalla sinistra di Ruggeri per l’attaccante ex West Ham, che si smarca da Pablo Marì e insacca di testa con un’incornata potente il suo primo gol a tinte nerazzurre. Una grande serata per Gianluca Scamacca che al 61′ trova anche il raddoppio con una rasoiata da fuori area che non lascia scampo a Di Gregorio. Il Monza accusa il colpo, l’Atalanta non si ferma. E sono ben due le reti annullate agli orobici: prima a Koopmeiners, poi a Scamacca. Con il risultato in cassaforte, Gasperini concede spazio anche la nuovo arrivato Holm. Termina così 3-0 al Gewiss Stadium, l’Atalanta vince 3-0.

Foto: Instagram Atalanta