Ederson: “Credo che il City abbia già in mente il tecnico per il dopo Guardiola”

Durante l’intervista concessa a ESPN Brasil, Ederson, ha parlato così di Pep Guardiola: “Molti giocatori si sono evoluti immensamente con Guardiola. Se non ti sviluppi con lui è perché non vuoi farlo. Ti mostra la strada e sta a te mettere in pratica quella teoria. È come il nostro GPS: lui ci indica la strada e noi la seguiamo”. E sul futuro del tecnico:: “Credo che il Manchester City abbia già in mente il prossimo tecnico per il giorno in cui Pep se ne andrà e cercherà di seguire la sua stessa filosofia di lavoro altrove. Sarebbe una grande perdita, stiamo parlando del migliore al mondo, ma vedo un club davvero ben preparato per l’era post-Pep”.

Foto: Twitter Manchester City