Ederson: “All’Atalanta mi trovo bene. Al momento sono e rimango un giocatore della Dea”

Per Ederson, uno dei migliori centrocampisti della nostra Serie A, è un magic moment: il trionfo in finale di Europa League con l‘Atalanta a seguito di una partita magistrale dello stesso brasiliano e adesso la Copa America con il Brasile con l’obiettivo di vincerla. Uno dei perni centrali della rosa di Gasperini ha rilasciato un’intervista ad As parlando di diversi temi, dalla finale con il Leverkusen fino alla Copa America imminente e il futuro. Ecco le sue parole:

“Questa stagione è stata eccellente. Sono molto soddisfatto di aver raggiunto i miei obiettivi personali e di averli conciliate con quelli dell’Atalanta, arrivando in finale di Europa League e vincendo per i tifosi. Mi piace attaccare grazie alla mia forza, ma anche recuperare la posizione in difesa è importante. Sebbene tutti vogliano segnare, il ruolo difensivo è cruciale per fermare i contropiedi e posizionarsi bene. Apprezzo segnare gol, ma riconosco l’importanza di tutti i ruoli in campo”. Sull’Europa League: “È un grande momento di felicità. Avevamo una mentalità molto forte e sapevamo che saremmo stati in grado di rubare la palla. Era una finale, quindi tutto era più intenso, tutto è andato per il meglio”. Su Gasperini: “È un grande allenatore, aiuta i giovani e tira fuori il meglio da molti giocatori. Mi ha aiutato tantissimo, a fine stagione l’ho ringraziato per tutto quello che ha fatto per me”. Sul Brasile: “Il primo obiettivo è raggiungere la finale e vincere. Abbiamo ancora tempo per prepararci prima dell’inizio della competizione. Voglio giocare e avere opportunità, ma rispetto molto i miei compagni, che hanno mostrato rispetto per me. Sarà una competizione sana e forte, con grandi giocatori di qualità. Sono felice di essere qui per competere e giocare con la Nazionale”. Sul futuro: “All’Atalanta mi trovo molto bene e ho appena vinto un grande titolo. Non mi preoccupa il futuro; ora voglio fare bene con la squadra brasiliana, essendo la mia prima convocazione. Se dovesse arrivare una proposta di trasferimento, sarà l’Atalanta a doverla accettare per prima. Ho un buon rapporto con il club e, quando mi comunicheranno eventuali offerte, inizieranno i colloqui. Al momento sono e rimango un giocatore dell’Atalanta. Dopo il periodo con la Nazionale, mi godrò una breve vacanza per riposarmi, poi tornerò in Italia”.

Foto: instagram personale Ederson