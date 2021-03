Eder si presenta al San Paolo: “Miranda mi ha convinto. Con lui abbiamo riportato l’Inter in Champions”

Eder si è presentato al San Paolo, dove ha firmato venerdì, dopo la fine della sua avventura in Cina.

L’attaccante ritrova il difensore Miranda con cui è stato compagno all’Inter e proprio su di lui inizia il discorso di Eder.

Queste le sue parole: “Il calcio ci dà tanti compagni, ma Miranda è già un grande amico. Abbiamo creato un ottimo rapporto. Le nostre famiglie sono sempre insieme. E sono felice di poter giocare di nuovo con lui In Italia siamo riusciti a riportare l’Inter in Champions League dopo un lungo periodo. E poi siamo diventati campioni in Cina. Ho parlato con Miranda durante le trattative e mi ha parlato molto bene del São Paulo. È un idolo dei tifosi, conosce molto bene il club e mi ha aiutato molto qui. È uno che ha sempre elogiato i tifosi del São Paulo, mi ha mostrato il loro affetto”.

Su Crespo, da poco nominato allenatore del San Paolo: “Ho giocato contro il Crespo quando era al Milan, ero ancora un ragazzo nuovo nel calcio italiano. Incontrarlo qui è una grandissima soddisfazione. Il suo gioco è intenso e se portiamo quell’intensità nelle partite, come vuole lui, allora raggiungeremo i nostri obiettivi. Sono motivato e molto fiducioso per questa nuova avventura”.

Foto: Twitter San Paolo