Eder: “Pirlo è l’uomo giusto per risollevare la Samp. Un mio ritorno? Lo sogno da quando sono andato via”

L’ex attaccante della Sampdoria, Eder, in un’intervista Il Secolo XIX, ha parlato del momento dei blucerchiati e di Andrea Pirlo. Ecco le sue parole:

Su Pirlo: “Siamo stati qualche volta in Nazionale assieme e mi ha aiutato tanto e dal vivo era un calciatore fortissimo. Spero riesca a fare un gran lavoro. Con quello che ha vissuto la società non è facile sistemare tutto rapidamente può farcela, sono sicuro. Andrea ha avuto grandi maestri come Ancelotti e Conte ed è la persona giusta per la Samp, serve solo un po’ di pazienza”.

Su un possibile ritorno: “Mi dispiace di non averne mai avuto la possibilità, lo sognavo da quando sono andato via. Genova mi è entrata nel cuore, la società Sampdoria e la sua tifoseria sono quelle che mi hanno dato di più nella mia crescita sia come calciatore che come uomo. Ho seguito con apprensione la scorsa stagione e il rischio fallimento, fortunatamente siamo rimasti vivi. Spiace vedere la Samp in B, è un club abituato a lottare per traguardi più importanti, ma faccio il tifo affinché torni presto dove merita”.

foto: twitter san paolo