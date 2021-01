Eder, l’Inter è sempre molto lontana. Ma lui spera in un’altra svolta italiana

all’ mai una situazione davvero concreta , un’avvisaglia o qualcosa del genere. Più che altro un nome buttato lì, come tanti altri, ma senza un minimo di fondamento. E non c’entra nulla il particolare che il suo cartellino appartenga alla stessa proprietà,, proprio nulla. Eder è comunque stanco della Cina, spera di rientrare, confida in un’altra soluzione italiana. Aveva mezzo discorso avviato con la Fiorentina quando c’era ancora Iachini, potrebbe prospettarsi qualche altra soluzione italiana anche se l’ingaggio è pesante. L’Inter è comunque sempre più lontana, ammesso che sia stata appena un po’ vicina.

Foto: Twitter Jiangsu Suning