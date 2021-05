Eder attacca Zhang: “Otto mesi senza stipendio. Spero che all’Inter non succeda la stessa cosa”

Ci è andato giù pesante Eder, ex attaccante di Inter e Jiangsu Suning, con un post su Twitter alla famiglia Zhang dopo la diffusione della notizia riguardante la nuova liquidità arrivata al club nerazzurro: “Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi, che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti). Oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando a casa piu di 50 dipendenti senza i loro soldi e senza darci spiegazioni. In Europa é più facile volere fare bella figura”.

Foto: Twitter Jiangsu Suning