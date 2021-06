Eden Hazard sul suo infortunio: “Penso di avere qualcosa al ginocchio. Da capitano resterò in gruppo”

Nonostante il passaggio ai quarti il Belgio sorride solo a metà. I Diavoli Rossi sono in apprensione circa le condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard infortunati nel corso della sfida contro i lusitani. Proprio il numero 10 belga ha parlato a RTBF dopo la partita delle sue condizioni: “Mi sono fatto male, ho sentito qualcosa nel mio tendine del ginocchio. Penso di avere qualcosa, vedremo con gli esami del caso. Prima di dire qualsiasi cosa bisogna analizzare bene l’infortunio, poi vedremo. Da capitano rimarrò nel gruppo perché ho un ruolo importante da svolgere – ha detto Hazard – La vittoria contro il Portogallo non è stata facile, il secondo tempo è stato molto difficile. Non potevamo giocare come volevamo. Volevamo mostrare un miglior calcio ma vincere e passare è comunque un’ottima cosa che ci fa sorridere. Ne siamo contenti”.