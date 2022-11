Eden Hazard: “Non so ancora se sarà l’ultima col Belgio. Possiamo ancora passare il girone”

Eden Hazard ha parlato degli obiettivi della sua nazionale e del futuro con la maglia del Belgio, il tutto in conferenza stampa: “Non mi dico che questa è la mia ultima partita. Intanto pensiamo a vincere e avere altre partite da giocare. Poi vedremo quel che succederà. Credo che possiamo ancora andare lontano in questo torneo. Non voglio pensare che tutto finirà fra due giorni”.

Foto: Instagram Hazard