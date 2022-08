Eddy Merckx: “Lukaku è un uomo da battaglia, come lo ero io. Lo vorrei sempre dalla mia parte”

Eddy Merckx, leggenda del ciclismo, soprannominato il “cannibale” per la sua instancabile voglia di vincere e per lasciare le briciole ai rivali, ha parlato a SportWeek in merito a Lukaku e al suo ritorno all’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter ha fatto una ottima scelta! Romelu Lukaku lo conosco da quando giocava per l’Anderlecht da adolescente: dissi che sarebbe diventato fortissimo, ed era stata una profezia facile perché le sue qualità erano evidenti. Con il Chelsea non ho capito fino in fondo perché le cose non hanno funzionato per lui, ma una stagione meno positiva può capitare e comunque il mio giudizio non cambia”.

Sulle caratteristiche del connazionale: “Lukaku è forte. Potente. Un uomo ‘da battaglia’, capace di prendersi sulle spalle una squadra. Lo vorrei sempre dalla mia parte perché sposta gli equilibri”.

Foto: twitter Inter