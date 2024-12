Ecuador, rapito nei giorni scorsi, ora Pedro Pablo Perlaza è libero. Fondamentale il blitz della polizia

Sequestrato nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre in Ecuador, il giocatore Pedro Pablo Perlaza (33 anni) è stato rilasciato nelle ultime ore dopo tre giorni di reclusione, come riferisce la polizia locale. Il difensore del Delfin Sporting Club era stato rapito ad Atacames, vicino al confine colombiano, insieme all’amico Juan Carlos Morales. Fondamentale l’intervento della polizia, che dopo aver individuato l’edificio in cui erano detenuti gli ostaggi, ha aperto il fuoco sui sequestratori, che hanno tentato di portar via i due su un veicolo.

Foto: Instagram Perlaza