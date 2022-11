Tutto l’Ecuador è in pensiero per le condizioni del suo capitano e bomber Valencia. L’attaccante è stato costretto a uscire dal campo in barella al 90′ minuto della partita contro l’Olanda a causa di un problema al ginocchio destro. Al suo posto è entrato Rodriguez. La speranza del ct è di averlo per la partita più importante del girone contro il Senegal.

Foto: Twitter Fifa