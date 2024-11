Ecuador, deceduto il calciatore 22enne Marco Angulo. Era in condizioni critiche da 35 giorni

Notizia terribile per il calcio ecuadoriano. Marco Angulo, calciatore di 22 anni, è morto oggi a causa di un incidente stradale avvenuto il 7 ottobre sull’autostrada General Rumiñahui a Quito. Il giocatore, era rimasto in condizioni critiche per 35 giorni, prima di spegnersi poche ore fa a causa delle gravi ferite riportate. Nell’incidente, sono deceduti sul colpo due altri calciatori, presenti nel veicolo guidato dalla sorella di Angulo (in cui erano presenti 5 passeggeri): Roberto Cabezas Simisterra dell’Independiente Juniors e Víctor Charcopa Nazareno del Cuniburo FC.

Foto: Instagram Angulo