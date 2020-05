Heung-Min Son, esterno del Tottenham, è attualmente in Corea del Sud per il periodo di leva obbligatoria. Nel frattempo, durante un’esercitazione militare, è stato fotografato con divisa, elmetto, giubbotto antiproiettile e mitra. A seguire i due scatti:

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT

