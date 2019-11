Ecco chi è Tankovic, lo specialista del gol in orbita Genoa

Il futuro di Muamer Tankovic – salvo sorprese – sarà in Italia. Ne sono certi in Svezia, dove alle ore 13.50 il sito SportExpressen ha svelato come l’attaccante classe ’95, che milita nello Hammarby (in scadenza nel giugno 2020), fosse ormai a un passo dal trasferimento in Serie A in vista della sessione gennaio. La stampa scandinava lo aveva accostato con forza a tre società: la Samp, l’Udinese e soprattutto il Genoa, con il club rossoblù a caccia di un rinforzo in attacco dopo il grave infortunio di Kouame. Secondo le informazioni della sopracitata fonte, l’accordo per il trasferimento di Tankovic dovrebbe essere completato già la prossima settimana. Per il Grifone si tratterebbe di un importante investimento nel reparto avanzato, considerato che Tankovic ha chiuso la stagione con un bilancio di 14 gol e 9 assist in 28 presenze (vice capocannoniere dell’Allsvenskan alle spalle di Mohamed Buya Turay, 15 reti). Un vero e proprio specialista del gol, oltre che dell’assist, dunque, ma con una duttilità che farebbe comodo a qualsiasi allenatore. Il giocatore svedese può infatti agire sia da esterno d’attacco che da prima punta, destreggiandosi con naturalezza sul tutto il fronte d’attacco. Tankovic nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Fulham e AZ Alkmaar, prima di consacrarsi alla corte dell’Hammarsby. E ora nel suo futuro ci può essere l’Italia e il Genoa.

Foto: aftonbladet.se