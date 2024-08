Ecco chi è Silvano Vos, il talento dell’Ajax in orbita Milan

Il Milan accelera per Silvano Vos, centrocampista classe 2005 dell’Ajax. Per il giovane è pronto un lungo contratto quadriennale con opzione o direttamente di un quinquennale. Mancano da definire gli ultimi dettagli con l’Ajax. I Lancieri chiedono una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni per lasciarlo partire, ma le parti sono in contatto per arrivare presto a un accordo definitivo sul cartellino. Silvano Vos nasce come centrocampista, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Ajax. A 11 anni vinse il ‘Richaard Witschge Bokaal’ alla Johan Cruijff Arena, perché aveva effettuato 3178 palleggi durante l’intervallo di una partita tra Ajax e Twente. Ha esordito con l’Ajax in prima squadra nell’aprile 2023, la scorsa stagione si è messo in mostra collezionando 34 presenze, comprese le partite giocate con l’Under 21. Gli olandesi lo hanno fatto esordire anche in Europa League ed è ritenuto uno dei talenti più promettenti uscito dal settore giovanile. Senso della posizione, intelligenza tattica, ottime qualità tecniche e progressione palla al piede: sono questi i principali pregi di Silvano Vos. Il Milan lo prende perché crede in lui e vuole che abbia una grande evoluzione. Non solo per il Milan Futuro.

Foto: Instagram Vos