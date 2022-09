Ecco chi è Sergiño Dest, il nuovo acquisto Milan

Dest è appena sbarcato a Linate, pronto per la sua nuova avventura con il Milan, dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

L’esterno, classe 2000, arriva per sostituire Alessandro Florenzi. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ecco chi è il nuovo acquisto rossonero.

Nato ad Almere da madre olandese e padre statunitense, Dest è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile prima dell’Almere City e poi dell’Ajax. Ha esordito nella prima squadra dei lancieri nel 2019, giocando una sola stagione, collezionando 23 presenze e vincendo una Supercoppa d’Olanda.

Dest è stato ceduto a ottobre 2020 al Barcellona per 21 milioni di euro, voluto fortemente da Koeman. Con i blaugrana ha collezionato 72 presenze, arricchite da 3 gol e 5 assist.

Ha scelto la Nazionale americana, per cui milita dal 2019, collezionando 17 presenze e 2 gol.

E’ un terzino destro offensivo, dotato di buona tecnica individuale, velocità e ottimo dribbling. Ha dichiarato più volte di ispirarsi a Dani Alves. Ora la sua carriera continuerà in Serie A.