Ecco chi è Robinson, il terzino a stelle e strisce in arrivo al Milan

Con la cessione di Ricardo Rodriguez al PSV, il Milan chiude per un nuovo laterale mancino. Il club rossonero – come raccontato qualche giorno fa – aveva già scelto l’erede del terzino svizzero: si tratta di Antonee Robinson, in arrivo dal Wigan. Il club rossonero aveva impostato l’operazione per portare alla corte di Pioli il difensore statunitense classe 1997 (nel giro della Nazionale maggiore), un affare che – come anticipato – il Milan avrebbe perfezionato subito dopo la cessione dello svizzero. Tutto confermato: con Rodriguez al PSV, Robinson è in arrivo al Milan, la staffetta è pronta. Il classe 1997 è cresciuto calcisticamente nell’Everton, club che ha lasciato a titolo definitivo soltanto in estate, quando il Wigan lo ha acquistato dopo il prestito dell’anno scorso. Le sue principali caratteristiche sono la velocità e l’intensità che riesce a dare alla squadra quando attacca, anche entrando dentro al campo. Doti che ricordano molto quelle di Theo Hernandez, il suo futuro compagno di squadra. Così come lo spagnolo, Robinson ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto in fase difensiva e in fase di marcatura. Un investimento comunque di prospettiva per il Milan, un giovane talento sul quale puntare in futuro.

Foto: Twitter Talking Tics