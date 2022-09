Ecco chi è Potter, il favorito per l’eredità di Tuchel al Chelsea

Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. E adesso la dirigenza guidata da Todd Boehly è alla ricerca del prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei Blues. Al momento, il favorito è Graham Potter, tecnico che sta impressionando l’Inghilterra (e non solo) alla guida del Brighton. Infatti i suoi Seagulls si trovano al quarto posto della Premier con 13 punti dopo aver sconfitto club dello spessore di Manchester United, West Ham e Leicester. Potter è noto per essere un allenatore moderno e duttile, capace di cambiare più volte modulo di gioco anche nel corso di una stessa partita, adattandosi alle circostanze. In linea di principio, però, schiera le sue squadre giocano con il 3-5-2. Il suo gioco è basato sul possesso palla e la ricerca di soluzioni offensive. La sua principale ispirazione come allenatore è Roberto Martinez, l’attuale tecnico del Belgio, che Graham Potter ha studiato ai tempi dello Swansea. Durante la sua breve gestione, la squadra gallese si fece segnalare per la più alta percentuale di passaggi completati di tutta la Championship.

Foto: sito ufficiale Brighton