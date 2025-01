Ecco chi è Philip Billing, il sostituto di Folorunsho al Napoli

Dopo aver trovato – come raccontato – l’accordo per il trasferimento di Michael Folorunsho alla Fiorentina, il Napoli ha già individuato il sostituto da regalare ad Antonio Conte. Si tratta di Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 di proprietà del Bournemouth. Operazione in prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro. In grado di ricoprire vari ruoli da centrocampo in su, in questa stagione ha collezionato solo dieci presenze col club inglese per un totale di 176 minuti giocati. Molto forte fisicamente, Billing gioca nel Bournemouth dal 2019 con cui ha messo insieme 202 presenze, 31 goal e 20 assist. Vanta inoltre 5 presenze con la maglia della Danimarca.

Foto: Instagram Billing