Ecco chi è Mounir Chouiar, il funambolo del Lens in orbita Parma

In mattinata vi abbiamo svelato a sorpresa l’irruzione del Parma per Mounir Chouiar, gioiellino classe 1999 del Lens. La trattativa è in stato molto avanzato, ormai a un passo dalla definizione. Un profilo dalle indiscusse qualità, il 20enne franco-marocchino può giocare come esterno offensivo sia a destra che a sinistra, un investimento per il futuro. Gli operatori di mercato e gli addetti ai lavori lo considerano un giocatore dal grande potenziale, con ampi margini di crescita considerata l’età e le caratteristiche. In un tridente offensivo è in grado di ricoprire quasi tutti i ruoli grazie alla sua versatilità. Giocatore veloce e dotato di un ottimo dribbling, il funambolo Chouiar si è formato e consacrato nel Lens, con il quale ha un contratto in scadenza nel 2021. In Ligue 2 ha realizzato 5 reti e 2 assist in 36 presenze, numeri di tutto rispetto e che certificano anche un fiuto del gol da non sottovalutare. Il Parma lo ha osservato e promosso in pieno, un’operazione che si può chiudere a stretto giro di posta.

Foto: Twitter Lens