Ecco chi è Mert Çetin: difensore giovane e possente per la Roma

È un Ferragosto a tinte turche quello trascorso oggi a Trigoria, dove la Roma ha prima ufficializzato il rinnovo contrattuale di Cengiz Under e chiuso poi per l’arrivo del difensore centrale Mert Çetin dal Gençlerbirliği. Il classe ’97 ha convinto tutti disputando 26 partite nella scorsa stagione in quella che è la cadetteria turca, raggiungendo oltretutto la promozione in Süper Lig. Su di lui c’era infatti stato circa un mese fa l’interessamento del Fenerbahce, con il quale non era però poi arrivato l’accordo definitivo. Cresciuto nella nativa Ankara e nelle giovanili del club per il quale è stato finora quasi sempre tesserato (tranne una stagione all’Haccetepe Spor), Çetin è un centrale roccioso che conta sui suoi quasi 190 centimetri per contrastare le offensive avversarie. Nonostante la sua mole, poi, il 22enne risulta piuttosto rapido e per questo anche adatto alle idee di gioco di Paulo Fonseca, che riserva ai suoi centrali una ampia porzione di campo da coprire alle proprie spalle. Ha già disputato 3 gare con l’U21 turca, anche se ai recenti campionati Europei non è stato convocato. Di piede destro, Çetin non sarà certamente un titolarissimo della Roma 2019/20 ma potrà crescere dimostrando il suo potenziale alle spalle di giocatore già certamente più collaudati di lui e più a proprio agio con la nostra Serie A. A meno che non si decida per il prestito altrove, opzione da non scartare ovviamente a priori. Intanto Petrachi piazza il colpo che probabilmente più lo definirà nei suoi primi tempi da ds giallorosso. Ai posteri capire se sia stata il piede giusto con il quale incominciare.

Foto: Fanatik