Ecco chi è Maxence Caqueret, il prossimo colpo del Como

Il Como si sta prendendo sempre più il ruolo di regina di mercato. Dopo aver acquistato Butez e Diao, il club lombardo sta per regalare un altro colpo a Cesc Fabregas. Si tratta di Maxence Caqueret, centrocampista classe 2000 di proprietà dell’OL. Secondo L’Equipe ci sarebbe già un accordo tra le parti per una cifra prossima ai 17 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile del Lione ed è arrivato a imporsi in prima squadra. È un mediano forte nei contrasti, veloce, dotato tecnicamente e anche in possesso di una buona lettura di gioco. Alto 174 centimetri, è abile sia in fase di interdizione che in quella di impostazione.

Foto: Instagram Caqueret