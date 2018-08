Ecco chi è Mavididi, un velocista per la Juve B

Un nuovo colpo per la Juventus B, si tratta di Stephy Mavididi. Un attaccante forte fisicamente dotato di una velocità supersonica proveniente dall’Arsenal a titolo definitivo. Un vero e proprio blitz che vi abbiamo raccontato in esclusiva nel pomeriggio. Stephy Alvaro Mavididi nasce il 31 maggio del 1998 a Derby, in Inghilterra, da una famiglia di origini congolesi. Dopo aver giocato per le strade del proprio quartiere, nel 2014, sostiene e supera a pieni voti un provino con i Gunners che lo tesserano senza pensarci due volte. Il suo talento cresce giorno dopo giorno e col passare del tempo, il giovane e duttile centravanti impiegabile anche come esterno offensivo, acquisisce sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Dopo aver compiuto l’inter trafila con il club londinese, viene svezzato e mandato in prestito al Charlton nell’estate del 2017. Una volta rientrato alla base, accetta la chiamata del Preston, ma durante lo scorso gennaio fa ritorno al Charlton ancora a titolo temporaneo collezionando 12 presenze e 2 marcature personali in League One. Ora, il futuro in Italia a tinte bianconere: all’Arsenal andranno circa 2 milioni di euro, mentre ill classe 1998 firmerà un contratto quadriennale. Mavididi, un velocista per la Juve B.

Foto: League One Football