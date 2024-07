Ecco chi è Marchwinski, il nuovo trequartista del Lecce

Filip Marchwinski si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Una trattativa svelata dalla Polonia, tanto che il trequartista polacco è atteso nei prossimi giorni in città per sostenere le visite mediche di rito, prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Filip Marchwinski arriverà al Lecce a titolo definitivo per una cifra di 3 milioni di euro. Nato il 10 gennaio 2002 a Poznan. Muove i primi passi al USK Skorzewo, dove resta due anni, prima di trasferirsi al Lech Poznan, appunto la squadra della sua città. Segue la trafila delle giovanili fino al 2018, quando, per la prima volta, viene convocato in prima squadra. Numero 10 del Lech Poznan (l’unica squadra nella quale ha giocato in carriera fin dalle giovanili), gode di qualità offensive di alto livello. Il suo ruolo prediletto è quello di trequartista e nella scorsa stagione, tra tutte le competizioni, ha collezionato la bellezza di 11 gol e 6 assist in 35 presenze. Niente male neanche nell’annata precedente, condita da 8 gol e 4 assist.

Foto: Instagram Marchwinski