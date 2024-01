Ecco chi è Leander Dendoncker, il nuovo rinforzo di Mazzarri

Dopo gli acquisti di Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge, il Napoli si appresta a regalare un altro rinforzo a Walter Mazzarri. Si tratta di Leander Dendoncker, centrocampista classe 1995 dell’Aston Villa. Mediano davanti alla difesa, ma può giocare anche come difensore centrale in una difesa a 3. Fa il suo esordio nell’Anderlecht dove in 5 stagioni colleziona 171 presenze, 11 reti e 4 assist. Il suo ottimo rendimento, non a caso, attira l’attenzione della Premier League -dove attualmente milita -, con il Wolverhampton che decide di prelevarlo per ben 17 milioni di euro. È proprio nei Wolves diventa il perno principale del centrocampo. Leander Dendoncker riesce a collezionare 179 presenze in cui si regala ben 12 reti, prima di passare all’Aston Villa. Ma la storia non si ripete a Londra, dove si trasferisce nell’estate del 2022. Dopo una prima stagione da 21 presenze, perde il posto da titolare nelle gerarchie di Emery. Ora l’arrivo in Italia con la voglia di riscatto: Napoli lo aspetta.

Foto: Instagram Dendoncker