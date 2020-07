Ecco chi è Gytkjaer, l’attaccante che alimenterà i sogni del Monza

Il Monza, come noto, ha ambizioni di promozione in serie A, e in questo senso il mercato sarà scoppiettante per la compagine guidata da Brocchi. Dalla Polonia, è arrivata l’indiscrezione delle imminenti visite mediche per l’attaccante del Lech Poznan Christian Gytkjaer. Classe 1990, un metro e ottantacinque di altezza ed uno spiccato fiuto del gol. Questo è in poche e semplici parole l’attaccante danese. La sua carriera, è fatta di esperienze tra Danimarca, Germania e Polonia, dove con la maglia del Lech Poznan ha mostrato tutte le sue qualità. I numeri parlano chiaro: in tre stagioni con la compagine guidata dal tecnico Zuraw, Gytkjaer ha collezionato 102 presenze condite da 65 gol. Nella stagione appena conclusa, è stato il capocannoniere della Ekstraklasa con ben 24 centri, superando di gran lunga il suo inseguitore, Angulo, fermo a quota 16. Adesso per lui, alla soglia dei 30 anni, sembra aprisi la strada che porta al Monza di Brocchi, che come detto in apertura, ha tutta l’intenzione di puntare alla serie A dopo la straordinaria promozione ottenuta dalla Lega Pro.

FOTO: Transfermarkt