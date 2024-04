Ecco chi è Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo del Napoli

Il Napoli sta già preparando la prossima stagione. E la prima mossa di Aurelio De Laurentiis – come vi abbiamo anticipato – è stata quella di scegliere il direttore sportivo che sarà chiamato ad avviare un nuovo ciclo dopo l’attuale stagione al di sotto delle aspettative. Si tratta di Giovanni Manna, collaboratore di Giuntoli alla Juventus che fatto le fortune del club soprattutto attraverso il lavoro svolto nella Next Gen.

Classe 1988, nato a Vallo della Lucania, Manna ha iniziato la sua carriera dirigenziale come Club Manager del Forlì nel 2013/14, quindi il trasferimento in Svizzera dove ha lavorato come team manager del Chiasso e come direttore sportivo col Lugano. Ed è proprio in Svizzera che si è tolto le più grandi soddisfazioni raggiungendo il terzo posto e di conseguenza la qualificazione in Europa League. Nel 2019 è arrivata la chiamata della Juventus prima come responsabile della formazione Primavera, poi come direttore sportivo della Next Gen. Nella scorsa estate, la Juventus ha affidato a Manna il ruolo di direttore sportivoin attesa dell’arrivo di Giuntoli dal Napoli. Il dirigente bianconero, campano di Valle della Lucania, ha scalato le gerarchie dopo aver fatto molto bene con la Next Gen, svolgendo un lavoro che ha portato dei frutti più che positivi al club attraverso la valorizzazione dei giovani. Sotto la sua guida la Juventus Next Gen ha portato in prima squadra parecchi giocatori: da Soulé a Miretti, passando per Iling Junior e Barrenechea. Ora per lui è l’ora del grande salto.

