Ecco chi è Emmanuel Riviere, il nuovo attaccante del Cosenza dal profilo internazionale

Colpo di altissimo livello per il Cosenza, che sta per ufficializzare l’arrivo dei Emanuel Riviere, attaccante classe ’90 con un curriculum davvero invidiabile che cita, tra le altre, Saint-Etienne, Monaco, Newcastle e Metz. Proprio da questi ultimi si è svincolato in estate dopo un biennio tra Ligue 1 e Ligue 2. Riviere si è rivelato al grande calcio da giovanissimo, firmando il suo primo contratto da professionista non appena l’età glielo consentiva. Il suo esordio in campionato è arrivato a 18 anni e 10 mesi, quello in Coppa UEFA contro il Valencia addirittura con qualche settimana di anticipo. Ha giocato per tutte le selezioni giovanili della Nazionale francese, poi è volato anche in Spagna e in Inghilterra per fare esperienza in Liga e in Premier. In totale, l’attaccante ha realizzato ben 277 presenze tra i professionisti e 58 reti, giocando quasi sempre da attaccante puro e più sporadicamente da esterno. A 29 anni, Riviere è pronto a ripartire dalla Serie B e dal Cosenza. Un colpo straordinario per i Lupi della Sila.

Foto: asmfoot twitter