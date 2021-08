Ecco chi è Dumfries, l’Inter mette il turbo sulla fascia destra

Dopo il buon Europeo disputato con l’Olanda, per Denzel Dumfries arriva il definitivo salto di qualità: sarà lui l’erede di Hakimi all’Inter. Andiamo a scoprire chi è il nuovo turbo della fascia destra nerazzurra.

Nato a Rotterdam il 18 aprile 1996, Denzel Dumfries inizia la propria carriera nello Smitshoek U19 dove resta fino al 2013, quando il Barendrecht U19 lo acquista a titolo gratuito. Dopo una stagione nelle riserve passa allo Sparta Rotterdam U21, club nel quale gioca per due stagioni collezionando 14 presenze. Nell’estate 2017 l’Heerenveen lo acquista per 750 mila euro scegliendolo come titolare per la stagione 2017-2018: 27 presenze (4 gol e 8 assist) il suo bottino complessivo. Quindi, lo nota il PSV che decide di portarlo ad Eindhoven per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Qui gioca titolare dall’estate 2018, mettendo assieme in tre stagioni 24 presenze, 16 gol e 20 assist. Ora la nuova avventura a Milano ha il gusto della consacrazione.

Di piede destro e dal fisico imponente (188 cm), Denzel Dumfries è il prototipo del terzino moderno. Possiede un’ottima tecnica di base e una grande propensione ad offendere. Se lo dovessimo definire con una sola parola, il termine giusto sarebbe “esplosivo”.

Foto: Instagram Dumfries