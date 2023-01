Ecco chi è Devis Vasquez, il nuovo portiere rossonero

Il Milan ha acquistato un nuovo portiere: è Devis Vasquez e arriva in rossonero dal Guaranì, in Paraguay. L’estremo difensore classe ’98 è già in Italia e già domani potrebbe svolgere le visite mediche con il club rossonero. Devis Stiven Vasquez Llach è nato il 12 maggio del 1998, a Barranquilla, fisico imponente alto 1 metro e 95 per 93 chili. Quella che l’aspetta non sarà la prima avventura in assoluto in Italia. Infatti, nel 2017, Vasquez ha disputato due partite del torneo di Viareggio con la maglia dei colombiani del Cortuluà, sfidando anche la Primavera del Torino. Nel 2021 ha esordito in prima squadra con il Club Guaranì, nella prima divisione del Paraguay ma è diventato titolare a ottobre 2022. In questa stagione, tra torneo di Apertura, Clausura e altre competizioni, ha giocato 33 partite, subendo 48 gol.

Foto: Instagram Vasquez