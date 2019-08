Ecco chi è Chris Smalling, il nuovo centrale per la Roma di Fonseca

La Roma ha chiuso per Chris Smalling, è lui il difensore straniero che avevamo detto sarebbe arrivato per rinforzare il reparto arretrato dei giallorossi di Paulo Fonseca. Cresciuto tra Millwall e Maidstone United, il londinese è passato al Fulham nel 2008 per poi compiere il definitivo salto di qualità due anni più tardi, firmando proprio per il Manchester United. Quella appena incominciata sarebbe stata addirittura la sua decima stagione con i Red Devils, con la cui maglia ha collezionato un totale di ben 323 presenze. Eppure, in questi nove anni, solamente una volta ha superato le 30 presenze in Premier League. Smalling è stato infatti sicuramente un tassello importante per lo United, ma quasi mai un imprescindibile. Prima per meriti altri, considerando che al suo arrivo la coppia titolare era composta da Ferdinand e Vidic, ma poi anche per via della sua discontinuità e di qualche amnesia di troppo. Nella Nazionale inglese è arrivato a soli 21 anni, ma anche in questo caso è apparso e scomparso dalle convocazioni dei vari commissari tecnici, rimanendo fuori dalla lista per i Mondiali del 2018. Smalling ha nella fisicità e nel gioco aereo i suoi principali punti di forza, eppure sembrava che Fonseca volesse un giocatore rapido e tecnico per quel ruolo. Ora dovrà allora esser bravo lui a far digerire al meglio le sue idee a un calciatore che resta comunque un profilo di livello internazionale.

Foto: sportalconz