Ecco chi è Casper Tengstedt, nuovo centravanti del Verona

Casper Tengstedt – come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia – si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Classe 2000, punta danese di proprietà del Benfica con cui la scorsa stagione ha giocato 31 partite, comprese quattro di Champions Legue e quattro di Europa League, titolare nelle due gare dei quarti col Marsiglia in un’annata in cui ha segnato quattro gol, tutti in campionato. Nazionale danese fino all’Under 21, nella sua carriera dopo gli esordi col Midtjylland una parentesi nella squadra riserve del Norimberga, quindi il ritorno in patria all’Horsens prima del trasferimento in Norvegia al Rosenborg, dove disputa la sua miglior stagione fino a questo momento. Con i bianconeri ha segnato 15 gol in 14 partite, e le sue prestazioni hanno convinto il Benfica ad acquistarlo.Un anno fa il passaggio al Benfica con cui ha firmato un contratto fino al 2028. Ora Tengstedt arriverà all’Hellas in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Instagram Tengstedt