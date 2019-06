Ecco chi è Brekalo, l’esterno croato che piace alla Sampdoria

Vi abbiamo parlato dell’interesse della Sampdoria per Josip Brekalo, esterno offensivo classe 1998 del Wolfsburg. I blucerchiati hanno messo nel mirino un giocatore di prospetto: 21 anni compiuti lo scorso 23 giugno, muove i primi passi e cresce nella Dinamo Zagabria. Dopo nove anni nelle giovanili, nei quali è riuscito anche a mettersi in mostra in manifestazioni come la Youth League (3 gol in 5 partite), e dopo l’esordio in prima squadra datato 19 dicembre 2015, Brekalo passa, nel 2016, al Wolfsburg, che lo preleva per 7 milioni di euro e con il quale gioca 4 partite in Bundesliga. Poi, il prestito allo Stoccarda, con il quale centra la promozione a fine stagione. Tornato al Wolfsburg, contribuisce alla salvezza con un gol nel playout e, l’anno successivo, sale in cattedra con 3 gol e 3 assist in 25 partite. Nel mezzo, anche l’esordio in Nazionale maggiore, il 15 novembre 2018 nella vittoria per 3-2 della Croazia contro la Spagna in Nations League. Brekalo fa della velocità e del dribbling le sue caratteristiche principali. Peculiarità che potrebbero far comodo nel 4-3-3 tanto utilizzato da Eusebio Di Francesco.

Foto Sito Stoccarda