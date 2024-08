Ecco chi è Amir Richardson, nuovo centrocampista di Palladino

Dopo i numerosi addii in mediana, a Fiorentina è chiamata a rifondare il centrocampo per Raffaele Palladino. E uno dei primi nomi che potrebbero raggiungere Firenze, è Amir Richardson, centrocampista classe 2002 del Reims. Figlio d’arte, suo padre, Micheal Ray Richardson, detto Sugar, è stato un ex giocatore di basket che ha giocato anche in Italia, alla Virtus Bologna. Dopo aver fatto alcune presenze con l’Under 20 della nazionale francese, ha scelto il Marocco con cui ha già esordito con la squadra maggiore. Attualmente è impegnato alle Olimpiadi con la Nazionale marocchina contro l’Egitto per conquistare la medaglia di bronzo.

A livello di club invece, nel 2020 fa l’esordio in Ligue 2. Tra il 2021 e il 2023 gioca in seconda serie francese con il Le Havre, totalizzando 68 presenze e segnando 3 reti. Nella stagione 2023/24 per la prima volta si affaccia in Ligue 1 con il Reims dove riesce a mettersi in mostra. 28 presenze e tre goal nell’anno concluso. Richardson è un centrocampista centrale che nel corso della sua giovane carriera ha giocato anche da mediano più basso. È un mancino che nonostante un grande fisico (alto 1,95) ha buone qualità tecniche e in grado di regalare qualche goal come fatto ad esempio in queste olimpiadi.

Foto: Instagram Amir Richardson