Ecco chi è Alexsandro, difensore nel mirino del Bologna

Il Bologna è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Vincenzo Italiano. E come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, si scalda la pista Alexsandro, difensore di proprietà del Lille. Alexsandro Victor de Souza Ribeiro nasce a Rio de Janeiro il 9 agosto 1999, la sua carriera comincia nelle giovanili del Flamengo, che ha sede proprio a Rio, con cui comincia a giocare e a formarsi. Dopo l’esperienza in rossonero passa al Resende Under 20 per poi approdare al Praiense il 1° gennaio 2019. Con questi, Alexsandro gioca poche partite nella terza serie nazionale – la nostra Serie C – e viene aggregato al gruppo nella Taça del Portugal, ovvero la coppa. Nella stagione 2020/2021 passa gratuitamente all’Amora, ma non ha molta fortuna giocando solo due partite. Nel luglio successivo, viene acquistato dal Chaves con cui si mette in mostra nella Serie B nazionale: 31 partite da titolare e tre gol che gli permettono di finire nel mirino del Lille. I francesi lo acquistano per 2 milioni nell’estate del 2022. Nel corso dell’ultima stagione sotto la guida di Fonseca ha disputato 29 partite in Ligue 1, per un totale di 2218 minuti. Nell’ultima Conference League il brasiliano ha disputato 11 gare, mentre sono 2 presenze ed 1 gol in Coupe de France.

Come anticipato la scorsa settimana, per il #Bologna si scalda la pista #Alexsandro del #LOSC. Profilo gradito a Sartori ⬇️ https://t.co/Xsoufz6xlf — Gianluigi Longari (@Glongari) August 12, 2024

Foto: Instagram Alexsandro