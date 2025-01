Ecco chi è Alberto Costa, il terzino che piace molto alla Juve

La Juventus si avvicina ad Alberto Costa. Terzino classe 2003, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Vitoria Guimaraes, nel quale è entrato a 10 anni, ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra a partire da questa stagione. Sono già tre i passaggi vincenti per i compagni in 20 gare giocate con l’aggiunta di un assist, in Conference League nella vittoria contro il San Gallo. Terzino destro di ruolo, si tratta di un giocatore più propenso ad offendere che a difendere, grazie anche a quel metro e 85 di altezza che lo rende pericoloso anche sui calci piazzati. La novità vera di giornata è che, la Juve data fino a ieri da molte fonti in seconda o terza fila rispetto ad altri club, ha intensificato i contatti stabilendo il primo rapporto diretto con il Vitoria Guimaraes.

Foto: Instagram Alberto Costa