Ecco chi è Adli, il talento del Bordeaux vicino al Milan

Il Milan è in pressing con il Bordeaux per Yacine Adli, giovanissimo talento che milita nel Bordeaux e che in Francia ritengono astro nascente per il futuro. L’Equipe ha affermato come si tratti di un affare intorno ai 10 milioni di euro, con la trattativa che sembrerebbe verso la conclusione.

Yacine Adli nasce il 27 luglio del 2000 a Vitry-sur-Seine, piccolo comune di 90.075 abitanti situato nel dipartimento della Valle della Marna nella regione dell’Île-de-France, a pochi passi da Parigi da una famiglia di origine algerina. Sin da piccolo inizia a rincorrere un pallone e a giocare per le strade del suo quartiere ammirando in televisione le prodezze di Zinedine Zidane, come lui, di origini algerine. Col passare degli anni coltiva il sogno di poter diventare un calciatore professionista e i genitori lo aiutano passo dopo passo sostenendo la sua immensa ambizione giorno dopo giorno. Nel 2006, all’età di 6 anni, entra a far parte del settore giovanile dell’US Villejuif, modesta società di provincia che lo accoglie a braccia aperte permettendogli di plasmare il suo notevole talento. Di anno in anno Yacine risulta sempre tra i migliori e dimostra di avere un tocco di palla di un altro pianeta, sicuramente fuori dal comune rispetto ai suoi coetanei o agli altri ragazzi. La dirigenza e lo staff tecnico lo aiutano a tirar fuori tutto il suo estro consapevoli che ben presto qualche club di Ligue 1 avrebbe fatto carte false per accaparrarselo.

E infatti nel 2015 il PSG lo preleva e lo inserisce nel settore giovanile, coltivando quel talento che anche con la Primavera ha fatto vedere cose strepitose. Nel 2018, arriva anche la convocazione e l’esordio in prima squadra, nell’ultimo match stagionale di Ligue 1 contro il Caen ha esordito ufficialmente in prima squadra.

Nel gennaio 2019 il Bordeaux decide di investire su di lui, acquistandolo per 5,5 milioni dal PSG, firmando un quadriennale. Yacine diventa un elemento importante per il Bordeaux e in 2 anni e mezzo colleziona 64 presenze e 5 gol con il club, portandolo ad ottime posizioni in campionato.

Si tratta di un ragazzo di assoluta prospettiva e in Francia ne parlano più che bene. In questi anni la sua crescita è stata a dir poco esponenziale. Per il Milan potrebbe essere l’ennesimo colpo in prospettiva che arriva dalla Francia.