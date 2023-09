Ebrima Colley allo Young Boys: la foto della firma

Ebrima Colley è andato in prestito con diritto di riscatto allo Young Boys, c’è già stato l’annuncio dell’Atalanta. Ecco il momento della firma: Colley è stato assistito dal suo agente avvocato Luigi Sorrentino.Questo il comunicato della società bergamasca: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a BSC Young Boys – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Ebrima Colley. Atalanta BC augura il meglio a Ebrima per la stagione sportiva 2023/24“.