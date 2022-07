Ebosse all’Udinese: una storia francese di inizio luglio che va in porto

L’Udinese ha chiuso l’operazione Enzo Ebosse. Una trattativa nata all’inizio di luglio – come si legge sull’Equipè – e che ha trovato conferme negli ultimi giorni, sempre dalla Francia. Il difensore lascerà l’Angers-SCO per approdare in bianconero per una cifra tra i 3-4 milioni di euro. Classe ’98, può ricoprire più posizioni difensive, nasce come terzino sinistro ma la sua flessibilità lo ha portato nella scorsa Ligue 1 ad adattarsi come difensore centrale, ruolo nel quale ha giocato in 16 occasioni. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni con i bianconeri che hanno battuto la concorrenza di Monza e Verona. L’ufficializzazione del passaggio all’Udinese dovrebbe arrivare nel weekend.

Foto: Instagram Ebosse