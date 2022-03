EBOSELE, L’IRISH EXPRESS DELL’UDINESE

Festy Ebosele è il nuovo acquisto a parametro zero dell’Udinese, annunciato ieri. Il giocatore ha firmato fino al 2027.

E’ un esterno difensivo, di fascia destra, che può giocare sia come quinto in un 3-5-2, quindi a tutta fascia, che come quarto, ovvero terzino, in una difesa a 4.

Nasce a Enniscorthy (Irlanda) il 2 agosto 2002, cresce nel Bray Academy ma, ben presto, viene notato in Inghilterra dal Derby che nel 2018 lo ingaggia per la propria squadra under 18 con cui, nell’annata 18/19, gioca 19 partite tra Campionato e Youth FA Cup.

Nella stagione successiva, gioca nove gare segnando tre gol con la formazione under 18 e viene, così, promosso anche nella seconda squadra del Derby con cui disputa sette partite più una di Youth FA Cup.

In quella stagione, inoltre, disputa la UEFA Youth League in cui è protagonista con una rete in cinque presenze.

Nell’estate 2020, arriva il momento del grande salto in prima squadra con il Derby County, viene impiegato in una partita di FA Cup e trova spazio anche in tre gare di Championship oltre a collezionare nove presenze con la seconda squadra.

Le sue qualità fanno si che diventi, nella stagione ancora in corso, un grande protagonista della formazione guidata da Wayne Rooney con cui, fino ad ora, ha giocato trenta partite di campionato segnando due reti, a cui vanno aggiunte una presenza in FA Cup ed una in Coppa di Lega. Ebosele è uno degli uomini più importanti del Derby County, che è ultimo, con 25 punti raccolti, ma con ben 21 punti di penalizzazione, quindi un campionato comunque importante da parte del club, che sarebbe ampiamente salvo senza la penalizzazione.

Ebosele, inoltre, è da anni nel giro delle nazionali giovanili irlandesi dove ha raccolto presenze con under 17 e 19 e vanta anche tre partite con l’under 21.

Il suo rendimento ha immediatamente convinto l’Udinese a puntare su di lui per le prossime stagioni, approfittando del suo contratto in scadenza.

Per abilità tecnica e conformazione fisica può reggere tranquillamente tutta la corsia, in un 3-5-2, sia a destra che a sinistra. Strappi e accelerazioni sono sue caratteristiche tecniche. A Udine potrà prendersi il tempo per inserirsi e affinarsi e migliorare, anche dal punto di vista tattico.

L’Udinese non vede l’ora di poter accogliere, la prossima stagione, il nuovo acquisto, un valore importante per la corsia dei friulani.